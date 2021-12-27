«Цифровая Россия»: государство в сфере интернета

В 2021 году в России было принято сразу несколько важных правовых инициатив в области регулирования цифрового пространства и работы глобальных ИТ-корпораций в российской юрисдикции. Отечественная практика в данной сфере полностью отражает общемировой тренд, которому следуют все ведущие страны. Так, основными задачами российского законодательства является защита цифровых прав граждан, создание конкурентных и благоприятных условий для всех игроков локального рынка и поддержка собственной ИТ-индустрии. При этом во многих областях цифрового законодательства нашу страну можно назвать первопроходцем, опережающей государства ЕС и США.

Общемировой тренд

В конце 2020 года ЕС представил два значимых законопроекта, призванных обеспечить справедливую конкуренцию и ужесточить ответственность онлайн-платформ за публикуемый пользователями контент. Речь, в том числе, идет о повышении прозрачности работы интернет-платформ (включая использование рекомендательных алгоритмов), а также о предоставлении доступа исследователям для анализа их работы. «Закон о цифровых услугах» предусматривает штрафы до 6% годового оборота, а «Закон о цифровых рынках» – до 10% от годового оборота или «периодические» штрафы на сумму до 5% от среднего ежедневного оборота компании-нарушителя. Законодатели ЕС рассчитывают принять данные правовые инициативы в 2022 году, что потребует от технологических гигантов значительного пересмотра своих бизнес-процессов в Европе.

Кроме того, как заявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер в ходе обсуждения Закона о цифровых услугах, американские ИТ-гиганты, такие как Apple, Google, Facebook и Amazon, должны регулироваться той европейской страной, на территории которой находятся их штаб-квартиры.

Ранее к подобному решению пришли Индия и Турция.

В конце июля 2020 года Великим национальным собранием Турции в рамках законопроекта об усилении контроля за иностранными социальными сетями было принято решение обязать такие компании, как Facebook, Twitter, Instagram, открыть свои представительства в Турции.

В феврале 2021 года законодательные изменения, вводящие новые требования к регулированию контента в соцсетях, а также обязывающие онлайн-платформы реагировать на официальные запросы властей были опубликованы правительством Индии. Помимо этого, соцсетям предписывается создать механизмы для рассмотрения жалоб и назначить ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами.

А 20 июля 2021 года правительство Великобритании приняло постановление, согласно которому Подразделение цифровых рынков (Digital Markets Unit, DMU) имеет право контролировать деятельность крупных ИТ-компаний и привлекать их к ответственности за несоблюдение правил приемлемого поведения с конкурентами и клиентами. Впоследствии, в ноябре 2021 года, пресса сообщила, что британский парламент рассмотрит законопроект, который призван бороться со злоупотреблениями с анонимных аккаунтов.

Российские меры

В России в этом году также было принято и вступило в силу масса значимых законов. Так, например, 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

В течение 2021 года закон неоднократно применялся российскими регуляторами. Кроме того, в Общественной палате РФ было представлено два «антирейтинга» социальных сетей, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Лидером антирейтинга стал Facebook, второе место у YouTube, третье — у Twitter.

Комментируя актуальность требования, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич отметил, что «социальные сети бездействуют, либо блокируют очень малый объем противоправной информации, чем вызывают подозрения в политизации и в «двойных стандартах.

«Проблема недостаточной модерации социальных сетей, распространения фейков и противоправного контента актуальна по всему миру. Объемы распространяемой деструктивной информации увеличились настолько, что онлайн-платформы не справляются самостоятельно. Борьба с ней возможна только при объединении усилий государства и самих интернет-ресурсов.

1 марта текущего года вступил в силу закон, наделивший россиян правом требовать удаления своих персональных данных. Документ направлен против неконтролируемого сбора опубликованной в Интернете личной информации для использования в целях, не соответствующих цели изначальной публикации.

Автор закона, депутат, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснил, что с 1 марта каждый гражданин России впервые стал полноправным хозяином своих персональных данных в интернете.

После направления гражданином жалобы, у администрации интернет-ресурса будет три дня на рассмотрение заявки на удаление и принятие решения. Если ресурс продолжит распространять данные, гражданин вправе подать в суд.

1 апреля вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного программного обеспечения (ПО) на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года.

«Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на различные устройства – это логичный шаг в сторону политики импортозамещения. Отечественная IT-индустрия имеет большой потенциал и значительные ресурсы для того, чтобы перевернуть рынок и изменить ситуацию с его монополизацией зарубежными гигантами в пользу программных продуктов российских компаний», – сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Следует отметить, что подобные меры протекционистского характера используются сегодня не только в России.

Однако, в отличие от США и Великобритании, «выдавливающих» китайские ИТ-компаний с собственных рынков санкциями, отечественные законодатели действуют более аккуратными методами. При этом, срок ввода предустановки ПО несколько раз переносился, как раз для того, чтобы у производителей техники было достаточно времени для реализации требований российского закона.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей рекламы в сети публиковать социальную рекламу. Закон дает Минцифры России полномочия на определение специального оператора, отвечающего за размещение соцрекламы в интернете. Для этого назначаемая в качестве оператора некоммерческая организация должна будет собирать информацию об объемах и форматах рекламы от ее распространителей в интернете и предлагать им к размещению социально значимую рекламу.

Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, указывая на необходимость появления подобной нормы отмечал: «На сегодняшний день все размещение социальной рекламы в интернете ведется несистемно. Каждая интернет-площадка самостоятельно выбирает НКО, фонды и проекты для поддержки. Это несет определенные риски, потому что каждый такой проект требует проверки и авторизации».

15 июня в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий новый способ борьбы с пиратским контентом. С инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает создание специальных информационных систем, в которых будут содержаться базы данных с указателями страниц, на которых выложен контент, нарушающий авторские права. Реестр таких систем будет вести Роскомнадзор.

Правовая инициатива должна на законодательном уровне закрепить действие Антипиратского меморандума, действующего в России с 2018 года и уже доказавшего свою эффективность.

Также отдельного внимания заслуживает закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции, принятый в РФ 1 июля 2021 года. Согласно новому закону, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года. Эти представительства должны будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний». Вместе с тем документ предусматривает меры наказания за отказ исполнять российское законодательство, включая возможность частичной или полной блокировки ресурса.

Эксперты неоднократно отмечали, что закон обеспечит равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка и позволит защитить цифровые права граждан. Кроме того, по их мнению, официальные представительства позволят наладить эффективный диалог между иностранными онлайн-платформами, российскими госструктурами и пользователями.

В свою очередь, Роскомнадзор неоднократно заявлял, что готов к диалогу с иностранными ИТ-компаниями и готов оказывать им методическую поддержку в построении бизнес-процессов на территории нашей страны.

«Очевидно, что наш цифровой рынок ИТ-гигантам интересен. Основная модель монетизации - рекламная модель. Диджитал рынок растет, сегодня он находится в районе 320 миллиардов рублей, и по итогам этого года мы прогнозируем рост в районе 10%. Крупные игроки намерены на нем присутствовать цивилизованно, развивая свои модели. Есть, ради чего «приземляться», – заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкин, подчеркнув, что власти «миролюбиво настроены» по отношению к зарубежным игрокам цифрового рынка.

Российская цифровая индустрия также активно работала над внутренними соглашениями, наиболее заметными из которых являются Альянс по защите детей в цифровой среде, Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для системной борьбы с фейками в интернете и Меморандум о социальной рекламе в Cети.

Директор регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин назвал создание «Альянса по защите детей в Сети» примером ответственного подхода отрасли к пользователям.

«На его базе платформы идут по пути саморегулирования для координированной работы по созданию безопасной среды для детей в цифровом пространстве. Объединение участников IT-индустрии для защиты детей в цифровом пространстве позволят сформировать эффективные инструменты противодействия цифровым угрозам. Надеемся, что в дальнейшем к Альянсу присоединяться иностранные площадки, так как их ресурсы также активно используются среди пользователей в России», – подчеркнул Сагдатулин.