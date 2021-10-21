Глава Минпромторга Мантуров назвал тех, кто будет трудиться в нерабочие дни

В время ноябрьских коронавирусных «каникул», объявленных президентом накануне, продолжат работать продуктовые магазины и точки продаж товаров первой необходимости. Кроме того, не будут останавливаться предприятия непрерывного цикла — в первую очередь, объекты энергетики, коммунального хозяйства. Нерабочие дни не распространяются и на системообразующие производства, перечень которых установлен Минпромторгом.

Часть предприятий и организаций продолжат свою деятельность в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, о котором накануне объявил президент России Владимир Путин. Об этом РБК сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Во-первых, работу не прекратят системообразующие предприятия из перечня Минпромторга. К ним относятся в том числе предприятия авто- и авиапрома, радиоэлектроники, станкостроения, нефтегазовое производство, судостроение, машиностроение, предприятия оборонного комплекса. Сюда же входят сельхозпредприятия, металлургия, народный промысел, автодилеры.

Во-вторых, работать в нерабочие дни будут производства непрерывного цикла. В первую очередь, это предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, гостиницы, службы и организации связи.

В-третьих, как пояснил Мантуров, прежний график работы сохранят все предприятия, которые задействованы в цепочках производства «антиковидной номенклатуры»: фармкомпании, аптеки, предприятия, производящие средства защиты во время пандемии, медицинский кислород и другие сопутствующие товары. Само собой, продолжат работать и логистические, транспортные организации.

В-четвертых, не будет закрываться продуктовый ретейл. «Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — заявил глава Минпромторга.

Как заявил в среду Путин, на фоне подъема заболеваемости по всей стране (в 35 регионах зафиксирован критический рост числа новых случаев COVID-19, коечный фонд в российских больницах заполнен почти на 87%) необходимо «сбить пик новой волны» пандемии. Поэтому он объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Однако главам субъектов федерации даны полномочия расширять этот период. В частности, президент рекомендовал в особенно проблемных с эпидемической точки зрения регионах ввести нерабочие дни уже с ближайшей субботы, 23 октября.

С предложением ввести нерабочие дни 19 октября выступили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства поддержал инициативу, объявил о ней официально и подписал соответствующий указ.

Путин отметил, что многие малые и средние предприниматели в этот период понесут убытки (вице-премьер Андрей Белоусов оценил ущерб бизнеса в 4 млрд руб. ежедневно). Поэтому президент поручил правительству оказывать бизнесу поддержку по аналогии с прошлым годом. В частности, речь идет о грантах в 1 МРОТ на каждого работника, если предприятия не будут увольнять персонал. Кроме того, обсуждается возобновление льготного кредитования. Дополнительно Путин потребовал не допустить роста цен на продовольственные товары.

Глава государства подчеркнул, что у граждан есть только две возможности пройти через пандемию: привиться или переболеть коронавирусной инфекцией. «Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий», — добавил Путин.