Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

С 30 октября по 7 ноября в России введут нерабочие дни. Эту меру на фоне роста новых случаев COVID-19 предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин предложение поддержал. Чтобы прервать цепочки распространения коронавируса он призвал граждан вакцинироваться, а также самоизолироваться, если заболел кто-то из близких.

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, объявил о новом периоде нерабочих дней по всей стране. Таким образом власти отреагировали на ухудшающуюся в последние недели ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю объявление по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается по разному. Поэтому губернаторы могут вводить дополнительные меры. «В данном случае — установить дополнительные нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. Или при необходимости продлить их после 7 ноября», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что на подобные меры могут пойти главы тех регионов, где уровень заболеваемости особенно высок, а больницы работают с перегрузками. «При необходимости принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября», — попросил президент.

Ускорившиеся темпы распространения коронавирусной инфекции Путин связал с небольшим числом привитых россиян. «Уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким. Что во многом предопределяет быстроту распространения инфекции. Очевидно в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования властей», — сказал глава государства.

Путин призвал мобилизовать все резервы и возможности системы здравоохранения, несмотря на крайне напряженную ее работу. «У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем: когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов или даже суток. Так некоторые не добираются до больницы, мест не хватает. Я прошу сделать все, чтобы подобного в нашей стране не происходило», — подчеркнул российский лидер.

Для этого, по его словам, необходимо наращивать объемы и скорость тестирования на COVID-19. «Пока медленно проходят тестирования: протестировали человека, он идет, не зная, что инфицирован — у многих никак болезнь не проявляется в начале. Появляются контактные лица. Потом поздно обращаются к медикам в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать, тем самым разрывать цепочки распространения вирусов», — объяснил Путин.

Кроме того, он заострил внимание не достоверности информации по развитию эпидемиологической ситуации в регионах. «В регионах нельзя занижать, приукрашивать картину — в сегодняшней ситуации это опасно. Реальная ситуация все равно видна по статистике, по уровню госпитализаций, смертности», — добавил президент.

В то же время он потребовал не критиковать власти регионов, где выявляют много заболевших. По словам Путина, это наоборот говорит об эффективной работе по профилактике и предупреждению заболеваемости.

Несколько конкретных просьб Путин адресовал непосредственно жителям страны. Во-первых, он призвал их проявить ответственность, не подвергать опасности своих близких, друзей, коллег. И если в семье кто-то заболевает коронавирусной инфекцией, то другим ее членам тоже следует оформить больничный и остаться дома. Президент поручил Минздраву и региональным властям отслеживать такие больничные листы и прохождение самоизоляции, но делать это максимально деликатно по отношению к гражданам.

Во-вторых, глава государства в очередной раз призвал граждан привиться. «Речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул он. Путин привел пример из своего окружения, с людьми из которого он обсуждал вакцинацию в самом ее начале.

«Я помню в самом начале спрашивал у близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?» Нет пока. Хорошо, я подожду пока вот ты привьешься. Хорошо, вот я привился, спрашиваю опять: «Ты привился?» Нет. «Почему?» «Ну не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями… Я не понимаю, что происходит», — удивился Путин.

Он добавил, что у россиян есть лишь два способа пройти через пандемию: либо с помощью вакцины, либо переболев. «Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий», — сказал президент.

Путин согласился, что объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приведет к определенным издержкам бизнеса — особенно малого и среднего. Поэтому он поручил правительству обеспечить меры поддержки предпринимателей с учетом прошлогоднего опыта.