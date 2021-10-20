Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Сроки каникул
В России официально объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с наиболее сложной ситуацией ограничительные меры могут быть введены уже с 23 октября. При необходимости их действие может быть продлено после 7 ноября.
Почему сейчас
Критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.
Что президент советует россиянам
Путин призвал россиян активно прививаться от коронавируса, отметив надежность российских вакцин. По его словам, есть два варианта — переболеть или привиться, и лучше сделать прививку, чем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий.
Бонусы для вакцинированных
Президент поддержал идею предоставления двух выходных дней работникам после вакцинации. Регионам поручено увеличить объемы тестирования на коронавирус и темпы вакцинации от COVID-19. Минздрав должен оказать кадровую поддержку субъектам РФ со сложной эпидемиологической ситуацией.
Поддержка бизнеса
Правительству поручено реализовать меры поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Малым и средним предпринимателям могут выплатить гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. Также обсуждается возобновление льготного кредитования бизнеса под 3% годовых при сохранении численности работников. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, бизнес будет терять по 4 млрд рублей в сутки во время нерабочих дней.
О фальсификации статистики
Путин призвал глав регионов отказаться от занижения и приукрашивания статистки заболеваемости коронавирусом. «В регионах нельзя занижать, приукрашивать картину — в сегодняшней ситуации это опасно», — сказал Путин.
Что будет с ценами
Президент потребовал от правительства представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Кроме того, президент поручил представить комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.