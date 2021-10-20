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Политика

Каникулы в ноябре: 7 решений, о которых нужно знать

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

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Александр Демьянчук/ТАСС
По указу президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. На совещании с членами правительства президент допустил продление ограничительных мер в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы вакцинации, поддержки бизнеса и недопустимости приукрашивания коронавирусной статистики в регионах. Главное по итогам совещания — в подборке «Газеты.Ru».

Сроки каникул

В России официально объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с наиболее сложной ситуацией ограничительные меры могут быть введены уже с 23 октября. При необходимости их действие может быть продлено после 7 ноября.

Почему сейчас

Критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.

Что президент советует россиянам

Путин призвал россиян активно прививаться от коронавируса, отметив надежность российских вакцин. По его словам, есть два варианта — переболеть или привиться, и лучше сделать прививку, чем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий.

Бонусы для вакцинированных

Президент поддержал идею предоставления двух выходных дней работникам после вакцинации. Регионам поручено увеличить объемы тестирования на коронавирус и темпы вакцинации от COVID-19. Минздрав должен оказать кадровую поддержку субъектам РФ со сложной эпидемиологической ситуацией.

Поддержка бизнеса

Правительству поручено реализовать меры поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Малым и средним предпринимателям могут выплатить гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. Также обсуждается возобновление льготного кредитования бизнеса под 3% годовых при сохранении численности работников. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, бизнес будет терять по 4 млрд рублей в сутки во время нерабочих дней.

О фальсификации статистики

Путин призвал глав регионов отказаться от занижения и приукрашивания статистки заболеваемости коронавирусом. «В регионах нельзя занижать, приукрашивать картину — в сегодняшней ситуации это опасно», — сказал Путин.

Что будет с ценами

Президент потребовал от правительства представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Кроме того, президент поручил представить комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.

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