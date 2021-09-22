Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»

Шесть ведущих мировых фармацевтических производителей виновны в масштабном нарушении прав человека, утверждает Amnesty International. AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax и Pfizer отказались делиться технологиями, не поставляют вакцины от COVID-19 в бедные страны и продолжают способствовать накоплению препаратов богатыми государствами. Правозащитники призвали радикально сменить курс и прекратить «вакцинный национализм».

Мировые лидеры фармацевтического рынка создали беспрецедентный кризис с правами человека из-за поставок вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в новом отчете Amnesty International.

Обвинения правозащитников относятся к шести компаниям, которые принято включать в Big Pharma — группу ведущих фармкомпаний планеты, чей годовой доход превышает $30-50 млрд. Речь идет об AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax и Pfizer. Все эти корпорации разработали и производят собственные вакцины от COVID-19.

Amnesty International утверждает, что из-за неравного распределения их вакцин, нежелания сотрудничать с гуманитарными программами только 1% населения стран с низкими доходами был вакцинирован от коронавируса. В то время как в богатых странах доля полностью привитых достигла 55%.

Еще одна претензия правозащитников заключается в том, что все эти фармкомпании отказались временно снимать ограничения на использование интеллектуальной собственности в части производства вакцин. С этой инициативой выступали Всемирная организация здравоохранения, Индия, Южная Африка. Все шесть фармгигантов отказывались участвовать в программах по увеличению глобальных поставок путем обмена знаниями и технологиями.

«Вакцинация — наш единственный выход из этого кризиса. После того как эти компании быстро создали вакцины, вроде бы настало время чествовать их как героев.

Но вместо этого, к их стыду и нашему коллективному огорчению, преднамеренный отказ Big Pharma передавать знания и их действия в интересах богатых государств привели к совершенно предсказуемой и крайне разрушительной нехватке вакцин для многих других людей», — сказала секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Неправительственная организация в качестве доказательств «вакцинного национализма» и нарушений прав человека привела некоторые факты относительно конкретных компаний. Например, Pfizer и BioNTech только в одну Швецию поставили препаратов от коронавируса в девять раз больше, чем во все страны с низким доходом вместе взятые. Moderna и вовсе не поставила ни одной дозы в бедные страны. Вместе с Johnson & Johnson они не планируют как минимум до 2022 года участвовать в инициативе COVAX — программе, спонсируемой ВОЗ, по которой препараты бесплатно поставляются в самые нуждающиеся страны.

Некоторые участники Big Pharma продолжают накапливать вакцины для наиболее богатых государств — стран ЕС и США. Все это привело к тому, что в государствах с высоким уровнем дохода и доходом выше среднего было введено 79% из 5,76 млрд инъекций, сделанных в мире. А на долю бедных стран пришлось только 0,3% инъекций. Как отмечает Amnesty International, неравенство дошло до того, что в отдельных небогатых государствах препараты от коронавируса еще не получили медицинские работники. Сильнее всего страдают страны Африки, Латинской Америки, Азии.

«На фоне этого вопиющего неравенства BioNTech, Moderna и Pfizer планируют к концу 2022 года заработать $130 млрд. Прибыль никогда не должна превалировать над человеческой жизнью», — заявила Калламар. Она добавила, что сложившаяся ситуация приводит к десяткам тысяч смертей ежедневно, которые можно было предотвратить.

Правозащитники призвали фармгигантов и правительства развитых стран радикально сменить курс по распределению вакцин и принять усилия, чтобы до конца 2021 года поставить в государства с низкими доходами 2 млрд доз. В частности, Amnesty International требует от государств, обладающих большими запасами вакцин, свернуть свои программы бустерных прививок и ревакцинации.

В отчете не упоминаются российские и китайские фармацевтические компании, поскольку Amnesty International не хватает данных для оценки их производств и распределения вакцин.

О «вакцинном национализме» ранее неоднократно заявляла ВОЗ. Директор организации Тедрос Гебрейесус утверждал, что накопление доз препаратов развитыми странами только усугубляет пандемию COVID-19. Гебрейесус говорил, что из-за нехватки вакцин в бедных странах коронавирус там продолжает активно циркулировать, мутировать, приобретать более агрессивные формы и передаваться через границу. Таким образом, нивелируются усилия богатых государств по вакцинации своих граждан, и пандемия затягивается.