Медведев заявил, что мир должен отказаться от «вакцинного национализма»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал страны отказаться от практики «вакцинного национализма». Об этом сообщает ТАСС.

Он также призвал прийти к взаимному признанию вакцин против коронавирусной инфекции.

«Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок», — заявил Медведев

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил, что данная тема является очень актуальной. По его словам, надо обеспечить общий доступ к вакцине, чтобы можно было проводить скоординированный подход.

Заместитель главы Совбеза уточнил, что надо взглянуть на традиционные юридические концепции прав и ответственности. Медведев обратил внимание, что в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.