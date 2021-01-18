«Моральный провал»: в ВОЗ объявили о неравномерном распределении вакцин

Миру угрожает «катастрофический моральный провал» из-за возможного неравномерного распределения вакцин от коронавируса между странами. Такой прогноз сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять», — приводит его слова РИА «Новости».

Гебрейесус выразил мнение, что вакцин в конце концов хватит на всех. Но странам нужно, уверен глава организации, объединиться, чтобы работать «как большая семья». Он призвал уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от того, где они живут. Этот процесс, согласно призыву главы ВОЗ, должен быть развернут в течение 100 дней во всех государствах мира.

Он также заметил, что поддерживая на словах идею равноправного распределения вакцин, многие страны обходят систему COVAX и заключают исключительно двусторонние договоры. Цель инициативы ВОЗ заключается в том, чтобы был обеспечен равноправный доступ к препаратам от коронавируса. В механизме принимают участие 190 стран и экономик. К концу декабря прошлого года было объявлено о том, что зарезервировано примерно 2 млрд доз вакцины.

О том, что страны с низким и средним доходом на душу населения ограничены в получении вакцины от коронавируса, глава ВОЗ беспокоился еще 10 дней назад — 8 января. Он утверждал, что большую часть препарата закупили богатые страны.

Как передает ТАСС, Гебрейесус обратил внимание, что массовую вакцинацию на тот момент начали 42 страны: 36 из них — это государства с высоким доходом на душу населения, 6 — со средним.

«Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают вакцину», — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, эту проблему можно решить при помощи механизма COVAX. Тогда обеспечение вакцинами максимального количества граждан позволит стабилизировать ситуацию в мире с распространением коронавируса. По словам главы международной организации, может быть ограничена и способность вируса к мутации. Он предупредил, что вирус будет «процветать», если не «уменьшить его передачу и не распределить вакцину на равной основе».

В какой-то степени его поддержал и генсек ООН Антониу Гутерреш. Во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, он подчеркнул, что некоторые богатые страны соперничают в борьбе за приобретение вакцины от коронавируса. По его словам, они стремятся обеспечить препаратами только свой народ.

«Пандемия COVID-19 высветила серьезные пробелы в мировом сотрудничестве и солидарности. Совсем недавно мы наблюдали это в виде «вакцинного национализма», когда некоторые богатые страны конкурируют за покупку вакцин для своего населения, без оказания каких-либо внимания к бедным [государствам]», — сказал Гутерреш.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вовсе призывал государства к единству в борьбе с пандемией. По его словам, «мир должен преодолеть огромные разногласия, вызванные коронавирусом, и объединиться в борьбе с пандемией».

Как передает РИА «Новости», Великобритания объявляла о том, что готова инвестировать в COVAX 71 миллион фунтов стерлингов, чтобы приобрести миллионы вакцин для своих граждан и обеспечить доступ к препарату для 92 стран мира.