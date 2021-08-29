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Общество

«На помощь никто не придет»: чего ждут американцы от смертоносного урагана «Ида»

К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун

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«Ида» — ураган катастрофической силы, которому присвоили четвертую категорию мощности — обрушился на побережье Луизианы. Штат и его крупнейший город Новый Орлеан в 2005 году уже испытали на себе разрушительный ураган «Катрина», который унес жизни почти 2 тыс. человек. Синоптики предупредили, что «Ида» будет губительнее «Катрины», а потенциально станет самым мощным ураганом в истории Луизианы за последние 170 лет.

На восточное побережье США утром в воскресенье обрушился ураган «Ида». Синоптики уже назвали его самым мощным ураганом как минимум за последние 16 лет и сравнили со смертоносной «Катриной» — ураганом, вызвавшим в 2005 году наводнение в Новом Орлеане и унесшим жизни почти 2 тыс. человек.

Накануне «Иде» присвоили мощность 4-й категории — это означает, что ураган нанесет катастрофический ущерб. Скорость ветра во время таких природных явлений достигает 250 км/ч, ураган срывает крыши, полностью разрушает небольшие дома, существенно вредит капитальным строениям. Ураганы 4-й категории вырывают с корнем большинство деревьев, вызывают затопление суши на много километров вглубь береговых линий. Как правило, повреждения инфраструктуры после таких тайфунов устраняют на протяжении нескольких недель.

Как сообщает CNN, «Ида» обрушилась на побережье штата Луизиана около 12.00 по восточному американскому времени (20.00 мск). Национальный центр ураганов предупредил, что скорость ветра достигает 240 км/ч. Сейчас периферия урагана только выходит на побережье, этот процесс будет продолжаться от 24 до 26 часов. Часть прибрежных городов уже эвакуировали.

Эксперт по ураганам из университета Майами Брайан Макнолди уверен, что «Ида» будет значительно мощнее Катрины. «Самый ужасный шторм ожидается в Новом Орлеане и Батон-Руж, который в 2005 году был не так сильно задет ураганом», — сказал он. Охотник за ураганами Джефф Мастерс предупредил, что потенциально «Ида» может разрушить нефтяную инфраструктуру — порт Нового Орлеана обслуживает большинство нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, а нефтеперерабатывающие заводы Луизианы составляют почти 20% от всех мощностей США.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс заявлял, что, судя по всему, «Ида» станет большим испытанием для жителей штата. «Это серьезный шторм. И он станет для нас испытанием, которого раньше не было», — сказал Эдвардс. По его словам, «Ида» станет настоящей проблемой для больниц штата, где в последние недели выросло число госпитализаций с COVID-19. Губернатор объяснил, что эвакуировать пациентов нет возможности, потому что поблизости не существует других медучреждений, способных принять такое количество больных. В связи с этим в клиниках сформированы запасы воды, еды и топлива для генераторов.

По предварительным оценкам «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане с 1856 года. Она уже успела вызвала разрушений в прибрежном городе Гранд-Айл, местные жители, оставшиеся в своих домах, сообщают, что у строений срывает крыши, падают деревья. Власти перед приходом урагана обесточили город.

Ураганные вихри уже пришли и в Новый Орлеан — крупнейший город штата и крупный порт. Из-за ветра и дождей из берегов вышло озеро Пончартрейн. Власти города сообщили, что «Ида» слишком быстро усилилась за последние три дня, поэтому около 390 тыс. жителей Нового Орлеана не смогли эвакуировать. Мэр города ЛаТойя Кантрелл призвал новоорлеанцев покинуть свои дома добровольно и самостоятельно. В Новом Орлеане закрыто большинство предприятий.

Руководитель городской службы экстренной помощи Коллин Арнольд предупредил местных жителей, что в первые часы ураганы им на помощь, скорее всего, никто не придет: сотрудники службы просто не смогут добраться из-за непогоды, а связь будет нарушена. В связи с этим он призвал всех, кто имеет такую возможность, укрыться в убежищах и подвалах.

По последним данным телеканала CBS, в Луизиане уже 167 тыс. человек остались без электроснабжения, эта цифра быстро растет. В Новый Орлеан направили 260 бойцов Нацгвардии для помощи спасателям.

В то же время власти штата рассчитывают, что новая дамба стоимостью $14 млрд, построенная на побережье Луизианы после урагана «Катрина», должна выстоять. Однако нынешний тайфун станет самым серьезным испытанием с момента введения сооружения в эксплуатацию. Власти считают, что в этот раз разрушения будут не столь значительными — в 2005 году большое число жертв «Катрины» было связано с прорывом старой морской дамбы, из-за чего 80% площади Нового Орлеана оказались затоплены. Однако отвечающий за инженерные сооружения города Рэмси Грин сообщил, что ситуация в портовом городе может усугубиться даже и без прорыва дамбы. Проблема в том, что синоптики прогнозируют до 500 мм осадков в сутки — с таким объемом воды не справятся насосы, запущенная ливневая система и канализация.

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