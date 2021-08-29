Кубинские власти оценили ущерб от урагана «Ида»

Руководство Кубы назвало ущерб, нанесенный ураганом «Ида» незначительным. Об этом сообщает газета кубинской коммунистической партии Granma.

«Ветры и дожди, которые принес ураган «Ида», не причинили большого ущерба западным территориям Кубы, где он прошел в пятницу, сообщалось на сегодняшнем заседании Временной рабочей группы», — говорится в статье.

Издание отмечает, что пострадали плантации бананов кукурузы и маниоки на острове Хувентуд и в провинции Пинар-дель-Рио. Ураган также сорвал крыши домов и оборвал линии электропередач — с утра субботы, 28 августа, в пострадавших районах ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе из-за надвигающегося урагана «Ида» нефтедобыча уменьшилась более чем на 90%, и почти на 85% снизилась добыча газа.

В настоящее время ураган находится в Мексиканском заливе. По прогнозам метеорологов, «Ида» достигнет южного побережья США в воскресенье, к тому времени она усилится до четвертой категории из пяти возможных.