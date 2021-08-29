Для Юга США «Ида» может стать сильнейшим ураганом за последние 170 лет

Губернатор американского штата Луизиана Бел Эдвардс предупредил местных жителей, что надвигающая на Южное побережье США «Ида», может оказаться самым сильным ураганом с середины XIX века. Политик заявил об этом во время бриффинга, запись которого опубликована на его странице в Facebook.

«Ваше временное окно быстро закрывается. К тому времени, как вы ляжете сегодня спать, вам надлежит быть там, где вы намереваетесь пережидать ураган, и быть настолько подготовленными, насколько сможете», — призвал Эдвардс.

Он отметил, что прогноз, касающийся силы урагана, не изменился. «Иде» была присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных.

«Расчетное время — 19.00 (03:00 понедельника по московскому времени), но важно, чтобы люди понимали, что это время, когда передняя кромка переберется с [Мексиканского] залива на берег», — сказал губернатор.

К этому времени примерно половина фронта урагана будет находиться над сушей, добавил Эдвардс.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на крупнейшее американское природоохранное агентство сообщил, что из-за урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе уменьшилась более чем на 90%, и почти на 85% снизилась добыча газа.