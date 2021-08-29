Ураган «Нора» угрожает Мексике «чрезвычайными» осадками

На Западном побережье Мексики ожидаются проливные дожди из-за урагана первой категории «Нора». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканскую комиссию по водным ресурсам.

«Центр «Норы» обрушился на берег в окрестностях Томатлана, муниципалитет Халиско ... Канал низкого давления, который будет простираться с севера до центра Мексики, прохождение тропической волны номер 25 через юг полуострова Юкатан и циркуляция урагана «Нора» вызовут чрезвычайные дожди (более 250 миллиметров) в штатах», — заявили в ведомстве.

В сообщение отмечается, что обильные осадки затронут штаты Колима, Халиско, Мичоакан и Наярит.

Метеорологи предупреждают, что ливни могут привести к повышению уровня рек и ручьев, наводнениям в низинных местностях и оползням. В Колиме Халиско и Ноярите прогнозируются шквалистый ветер скоростью свыше 35 м/с, а также волны высотой до 7 м.

Ранее губернатор американского штата Луизиана Бел Эдвардс предупредил местных жителей, что надвигающая на Южное побережье США «Ида», может оказаться самым сильным ураганом с середины XIX века.