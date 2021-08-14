Пятеро россиян погибли при крушении самолета Бе-200 на юго-востоке Турции

Самолет-амфибия российского военно-морского флота Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку. Его направили в страну в начале июля для тушения лесных пожаров. На борту было пятеро россиян и трое турецких специалистов, все они погибли. Минобороны направило к месту катастрофы специальную комиссию для расследования всех обстоятельств катастрофы.

На юго-востоке Турции разбился пожарный самолет Бе-200, который Анкара арендовала у России для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV.

Самолет упал при заходе на посадку после выполнения миссии по тушению возгораний в провинции Кахраманмараш. Губернатор провинции Омер Джошкун сообщил, что Бе-200 тушил пожар в районе Алмалы, возникший в результате удара молнии.

«Мы отправили самолет в этот район, но контакт с ним был потерян некоторое время назад, он разбился. Мы отправили несколько поисково-спасательных команд к месту крушения», — заявил Джошкун.

По данным агентства Anadolu, на борту воздушного судна находились семь человек, включая трех пилотов. В российском Минобороны подтвердили, что самолет принадлежит военному ведомству, на его борту находились восемь человек — пять российских специалистов и трое сотрудников турецкого управления лесного хозяйства. Минобороны отправило свою комиссию к месту катастрофы для выяснения ее причин.

«14 августа 2021 года около 15.10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», — сообщили в ведомстве.

Позже NTV сообщил, что все находившиеся на борту люди погибли. В сети появилось видео, на котором предположительно показан момент столкновения воздушного судна с горой. На кадрах запечатлена вспышка на склоне, после чего над местом крушения поднимаются клубы черного дыма.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в Twitter выразил соболезнования в связи с инцидентом. «С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!», — написал министр.

30 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лесные пожары, которые тремя неделями ранее вспыхнули на юге страны вблизи курортных районов, тушат несколько пожарных самолетов из России, Украины и Азербайджана. Он также благодарил своего коллегу Владимира Путина за то, что Москва направила на помощь туркам свои самолеты и вертолеты.

Сообщалось, что всего в тушении турецких пожаров принимали участие два российских Бе-200. По информации ТАСС, разбившийся самолет-амфибия был направлен в страну из состава морской авиации ВМФ России 8 июля. Экипаж воздушного судна прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 — самый большой в мире самолет-амфибия, который эксплуатируется с 2003 года МЧС и ВМФ России и МЧС Азербайджана. Он способен взлетать как с земли, так и с воды. Чаще всего его применяют для тушения пожаров в труднодоступных районах — он может брать на борт до 12 тонн воды и еще 5 тонн полезных грузов.