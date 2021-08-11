После лесных пожаров в Турции начались наводнения

В северной части Турции во вторник и среду прошли сильные ливни, из-за чего там начались наводнения. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

Издание сообщает, что из-за затоплений пострадали провинции Синоп и Бартын, где без вести пропала 80-летняя женщина. Под ударом стихии также оказались провинции Карабюк и Кастамону.

Как рассказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, спасатели помогли людям, которые были заблокированы в домах у русел рек, а также застряли в машинах на затопленных дорогах.

Управление по ЧС Турции также сообщило, что из-за наводнения обрушился мост в районе провинции Бартын, недалеко от провинции Карабюк. В результате инцидента пострадали 13 человек.

Ранее несколько регионов Турции охватили лесные пожары. Так, 28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, состоящие в группировке «Дети огня», заявили, что именно они стоят за многочисленными лесными пожарами на курортах страны.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.