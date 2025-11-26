На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи пожаловались на вызывающий ушную боль вирус

MSK1: в Москве распространяется вирус, вызывающий боль в ушах и кашель
Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы пожаловались на вирус, вызывающий повышение температуры, кашель и боль в ушах. Об этом сообщил портал MSK1 со ссылкой на жителей столицы.

По словам одной из москвичек, сперва у нее начался озноб с першением в горле. Позже у девушки поднялась температура до 38,8°C, заболело горло, а также возник сильный кашель с мокротой и боль в ушах. Другая жительница столицы отметила, что у нее были похожие симптомы, но температура не поднималась выше 38°C.

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с ОРВИ остается стабильной. При этом, по его словам, одним из симптомов заболевания может быть боль в ушах, наблюдаемая у москвичей.

«Что касается гриппа, то в последнее время заболеваемость им была мала. Сейчас начался подъем и гриппа, и коронавируса. Но речь идет о нескольких тысячах случаев в неделю. Для такой страны, как Россия, это небольшие цифры», — сказал специалист.

18 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. В ведомстве отметили, что сезонный подъем респираторных инфекций сохраняется, а на 46-й неделе года выявлено около 2,9 тыс. случаев гриппа. Уточняется, что число заболевших ОРВИ также продолжает увеличиваться. Среди вирусов гриппа в циркуляции преобладает штамм A(H3N2).

Ранее двухлетняя россиянка едва не лишилась слуха из-за редкого осложнения ОРВИ.

