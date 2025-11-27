В России выявили самый длительный случай заражения коронавирусом

Исследователи из НИУ ВШЭ и других научных организаций выявили самый длительный случай заражения коронавирусом у жительницы Калужской области. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

«Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки», — говорится в сообщении.

В ходе изучения материалов удалось установить, что вирус с момента заражения в 2022 году получил множественные мутации и эволюционировал в организме женщины.

Ученые с помощью этого исследования смогли подтвердить гипотезу о том, что вирус способен несколько лет оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.

Помимо этого, исследователи выявили, что вирус эволюционировал в 3–4 раза быстрее, чем обычные штаммы SARS-CoV-2. Эксперты нашли всего 89 мутаций, 33 из которых приходились на спайк-белок, включая изменения, характерные для штаммов с повышенной заразностью и устойчивостью к антителам.

До этого Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространяющемся по России необычном вирусе. По данным ведомства, в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора в стране не нашли какие-либо новые нетипичные патогены.

Специалисты напомнили, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания.

