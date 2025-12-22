В России расшифровали состав импортного «клея» для 3D-печати металлом

Российский рынок аддитивных технологий к 2030 году может вырасти более чем в четыре раза — до 58,2 млрд рублей, однако его развитие по-прежнему сдерживается высокой зависимостью от импорта. Особенно уязвимым звеном остается технология Metal Binder Jetting (MBJ) — струйной печати металлическими порошками с использованием полимерного связующего. Ключевой компонент этого процесса — специальный «жидкий клей» — в России не производится. Ученые Пермского Политеха совместно со специалистами ООО «НПО «Керамет» провели детальный анализ импортного двухкомпонентного связующего и полностью расшифровали его состав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Технология MBJ считается одной из самых перспективных в промышленной 3D-печати. Она позволяет быстро и экономично изготавливать металлические детали сложной формы — с внутренними каналами, решетчатыми структурами и минимальным весом. В отличие от лазерных методов, связующее наносится сразу на весь слой порошка, что ускоряет процесс и делает его выгодным для серийного производства. Однако без доступного связующего технология остается практически недосягаемой для российских предприятий.

Исследователи изучили состав импортного материала, состоящего из жидкости «А» и геля-отвердителя «В», рецептура которого является коммерческой тайной. С помощью ядерно-магнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии ученым удалось определить полимерную основу, растворители и функциональные добавки каждого компонента.

«Каждая добавка выполняет строго определенную функцию: одни отвечают за текучесть и стабильную печать, другие — за формирование пленки и замедление высыхания, чтобы связующее равномерно пропитывало слой металлического порошка», — пояснила профессор Пермского Политеха Светлана Оглезнева.

Анализ показал, что основой компонента «А» является стирол-акрилатный сополимер с комплексом органических растворителей, а компонент «В» представляет собой меламино-формальдегидную смолу, модифицированную метанолом и разбавленную водой. При нагревании эти компоненты вступают в реакцию «сшивки», формируя прочную трехмерную структуру, которая удерживает форму заготовки до финального спекания.

«Ключевая роль геля — обеспечить механическую прочность детали на промежуточном этапе. Наши исследования подтвердили, что он практически не содержит посторонних примесей и работает как чистый отвердитель», — отметила заместитель генерального директора по НИР ООО «НПО «Керамет» Татьяна Поздеева.

В результате работы ученым удалось полностью воспроизвести рецептуру импортного связующего, подать заявку на изобретение и приступить к созданию российского аналога. Разработка позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и сделать технологию Metal Binder Jetting доступной для массового применения в отечественной промышленности.

