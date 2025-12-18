На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали доступный способ очистки промышленных выбросов

ПНИПУ: найден способ очистки выбросов углекислого газа с помощью микроводорослей
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха доказали, что готовый биопрепарат на основе микроводорослей способен снижать концентрацию углекислого газа в дымовых газах на 15%. Разработка может стать доступной альтернативой дорогостоящим технологиям утилизации выбросов и позволит очищать газы непосредственно на промышленных объектах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Рост концентрации CO₂ в атмосфере считается одной из ключевых причин глобального потепления. Существенный вклад в это вносит промышленность — металлургия, энергетика и химическое производство. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, многие предприятия продолжают выбрасывать большие объемы углекислого газа, что требует локальных и экономически оправданных решений.

Ученые ПНИПУ предложили использовать готовые коммерческие биопрепараты на основе микроводорослей, которые уже выпускаются в виде порошков или таблеток. Такие препараты не требуют сложного лабораторного выращивания и могут быть сразу введены в технологический процесс.

В ходе исследования специалисты проанализировали шесть биопрепаратов: три на основе Chlorella sp. и три на основе Spirulina sp. Основной задачей было выяснить, сохраняют ли клетки жизнеспособность после промышленной сушки и прессования.

«Порошок из добавок с микроводорослями поместили в питательную среду и наблюдали за ростом культур в биореакторах. Препарат с Chlorella sp. под названием SPIRULINAFOOD показал активное размножение одиночных клеток — биомасса увеличилась на 35%», — рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Екатерина Белик.

На следующем этапе культуру проверили на устойчивость к углекислому газу. В эксперименте микроводоросли выращивали в двух одинаковых колбах: в одну постоянно подавали CO₂, в другой рост происходил в обычных условиях.

«Через 18 дней добавление углекислого газа привело к увеличению оптической плотности культуры более чем в восемь раз. Это подтвердило, что водоросли не только устойчивы к CO₂, но и используют его для активного роста», — отметила Белик.

Затем ученые смоделировали условия, приближённые к реальным промышленным выбросам. Подача газовой смеси в течение двух суток не подавляла развитие культуры, а, напротив, стимулировала фотосинтез. В результате концентрация CO₂ снизилась на 15%, также было зафиксировано уменьшение содержания оксидов азота — опасных загрязнителей, образующихся при сжигании топлива.

По словам исследователей, технология решает сразу две задачи: снижает объем вредных выбросов и позволяет получать биомассу, которую можно использовать, например, в качестве органического удобрения. Это соответствует принципам экономики замкнутого цикла и повышает экономическую эффективность очистки.

Разработка может быть востребована на тепловых электростанциях, нефтехимических предприятиях и других объектах, где образуются сложные газовые смеси с высоким содержанием углекислого газа и оксидов азота.

Ранее в России нашли способ повысить безопасность строительства.

