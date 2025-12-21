На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать качественную гирлянду

ПНИПУ: покупать гирлянды лучше с инструкцией на русском языке и знаком EAC
Al More/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние гирлянды давно стали неотъемлемой частью праздничного интерьера, однако при неправильном выборе и использовании они могут представлять реальную опасность. Ученые Пермского Политеха рассказали, из каких элементов должна состоять качественная гирлянда, на что обращать внимание при покупке, почему нельзя соединять несколько изделий в одну цепь и действительно ли мигающий свет может навредить нервной системе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные гирлянды используют либо лампы накаливания, либо светодиоды (LED). Второй вариант значительно безопаснее и экономичнее.

«Светодиодная гирлянда на 50 ламп для домашней елки будет потреблять ориентировочно до 0,2 кВт·ч при регулярном использовании, тогда как аналогичная гирлянда с лампами накаливания — до 0,8 кВт·ч», — рассказал старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ Иван Калинин.

Кроме того, LED-лампы практически не нагреваются, что существенно снижает риск возгорания.

Не менее важную роль играет качество патронов и проводов. По словам доцента кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Людмилы Веденеевой, для гирлянд с лампами накаливания предпочтительны керамические или карболитовые патроны, устойчивые к нагреву. В светодиодных изделиях допустимы патроны из термостойкой пластмассы.

Провода должны иметь эластичную и плотную изоляцию без трещин и заломов, а вилка — быть цельной и неразборной. Эксперты рекомендуют покупать гирлянды только с инструкцией на русском языке и знаком соответствия EAC. Желательно наличие маркировки РСТ, подтверждающей прохождение испытаний.

«Если от гирлянды исходит резкий химический запах, это может говорить о некачественных материалах. Такие изделия могут выделять токсичные вещества и стать причиной пожара», — отметил Иван Калинин.

Соединение нескольких гирлянд в одну цепь, если это не предусмотрено производителем, опасно. Первая гирлянда в розетке вынуждена пропускать ток для всех последующих, что приводит к перегреву, короткому замыканию и пожару, предупреждают специалисты.

В последние годы активно обсуждается опасность мигающих гирлянд для нервной системы. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов пояснил, что речь идет о фотосенситивной эпилепсии — редкой форме заболевания.

«Приступ может быть спровоцирован мерцающим светом, но только у людей, уже страдающих эпилепсией. Исключительно фотосенситивная форма встречается примерно у 5% пациентов», — отметил он.

У здоровых людей гирлянды не способны вызвать эпилепсию. Однако осторожность стоит соблюдать подросткам с психовегетативными нарушениями и людям, склонным к мигреням.

«В таких случаях достаточно выбрать статичный режим свечения, чтобы избежать неприятных симптомов», — добавил Литвинов.

