Маск рассказал, сколько спутников находится на орбите Земли

Маск заявил, что на орбите Земли находятся более 9 тыс. спутников SpaceX
Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что на сегодняшний день на орбите Земли находятся свыше девяти тысяч спутников компании SpaceX.

«У SpaceX на орбите Земли сейчас более 9000 спутников, что вдвое превышает суммарное количество всех остальных в мире», — отметил он.

SpaceX — это компания из США, производитель космической техники. Основана Илоном Маском в 2002 году.

9 декабря сообщалось, что компания SpaceX в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками.

8 декабря сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников Starlink.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания достигла значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.

SpaceX запустила в космос новый, полностью турецкий спутник.

