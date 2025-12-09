Найден способ продлить свежесть ягод с помощью кофе

Австралийские химики нашли способ замедлить порчу нежных фруктов — таких как голубика — с помощью тончайшей съедобной пленки, изготовленной из отходов кофе. Разработка исследователей Университета Нового Южного Уэльса использует целлюлозные нановолокна, извлеченные из использованных кофейных зерен, и может стать экологичной альтернативой пластиковым покрытиям. Работа опубликована в журнале Food and Bioprocess Technology (FBT).

Голубика, одна из самых популярных летних ягод, портится особенно быстро из-за испарения влаги и бактериального роста. Новая пленка снижает скорость потери и поглощения воды благодаря плотной сетке из нановолокон целлюлозы и добавлению виноградного масла, которое уменьшает водоудерживающие свойства покрытия.

«Мы создали полисахаридную пленку, улучшающую водный барьер плодов. Целлюлозные нановолокна из использованного кофе формируют более плотную структуру, через которую влаге сложнее проходить», — пояснила ведущий автор работы, аспирантка Лайла Саиди.

По ее словам, такая пленка остается прозрачной, более прочной и гибкой, а сами нанофибры безопасны для употребления.

Ученые уже подали заявку на патент и готовятся к пилотным испытаниям, которые имитируют реальные условия хранения и обработки фруктов. Команда также планирует поиск более доступных источников нановолокон, чтобы сделать технологию масштабируемой.

