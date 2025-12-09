Российские ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Казани обнаружили новые молекулы для замедления болезни Альцгеймера

Ученые Казанского научного центра РАН (КазНЦ РАН) совместно с коллегами из КФУ, КНИТУ-КХТИ и Института металлоорганической химии РАН получили новые молекулы, способные замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Соединения созданы на основе природного антиоксиданта — пирокатехина, главная особенность которого в том, что он способен подавлять ферменты, играющие ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Уточняется, что структура новых молекул позволяет им объединяться в микроскопические капсулы, чтобы точечно воздействовать на пораженные клетки мозга.

В отличие от существующих препаратов, новые соединения обещают быть более избирательными, безопасными и эффективными при меньшей токсичности.

Недавно ученые из Флоридского института неврологии имени Макса Планка установили, что подавление активности белка кентаурина-α1 может уменьшать повреждения мозга и облегчать симптомы в модели болезни Альцгеймера у мышей.

Ранее ученые выяснили, как молодой мозг защищает нейроны от разрушения.