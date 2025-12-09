На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Казани обнаружили новые молекулы для замедления болезни Альцгеймера
Shutterstock

Ученые Казанского научного центра РАН (КазНЦ РАН) совместно с коллегами из КФУ, КНИТУ-КХТИ и Института металлоорганической химии РАН получили новые молекулы, способные замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Соединения созданы на основе природного антиоксиданта — пирокатехина, главная особенность которого в том, что он способен подавлять ферменты, играющие ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Уточняется, что структура новых молекул позволяет им объединяться в микроскопические капсулы, чтобы точечно воздействовать на пораженные клетки мозга.

В отличие от существующих препаратов, новые соединения обещают быть более избирательными, безопасными и эффективными при меньшей токсичности.

Недавно ученые из Флоридского института неврологии имени Макса Планка установили, что подавление активности белка кентаурина-α1 может уменьшать повреждения мозга и облегчать симптомы в модели болезни Альцгеймера у мышей.

Ранее ученые выяснили, как молодой мозг защищает нейроны от разрушения.

