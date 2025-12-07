На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Удаление одного мозгового белка сохраняет память при болезни Альцгеймера

eNeuro: удаление белка кентаурина-α1 улучшает память при болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Флоридского института неврологии имени Макса Планка установили, что подавление активности белка кентаурина-α1 может уменьшать повреждения мозга и облегчать симптомы в модели болезни Альцгеймера у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале eNeuro.

Предыдущие исследования показали, что кентаурин-α1 участвует в прогрессировании нейродегенерации. Чтобы подтвердить его роль, исследователи использовали хорошо изученную модель болезни Альцгеймера J20. У таких животных развиваются характерные изменения: нейровоспаление, появление белковых бляшек в мозге, потеря синапсов и нарушения пространственного обучения.

Когда ученые генетически «выключили» кентаурин-α1, ранние признаки болезни заметно ослабли. У мышей из модели обычно наблюдалось выраженное нейровоспаление, но при отсутствии кентаурина-α1 эти признаки почти исчезали. Образование амилоидных бляшек в гиппокампе снизилось примерно на 40%, хотя в неокортексе такого эффекта не отмечено — что говорит о различной уязвимости областей мозга и необходимости комбинированных подходов.

Исследователи также установили: удаление кентаурина-α1 также частично защищало нейронные связи в гиппокампе, важные для обучения и памяти. В поведенческих тестах такие мыши лучше ориентировались в пространстве, что подтверждает влияние белка на когнитивные функции.

Чтобы понять, как именно кентаурин-α1 участвует в развитии болезни, ученые сравнили экспрессию генов у здоровых животных, у модели заболевания и у модели без кентаурина-α1. При отсутствии белка состав молекул в мозге частично возвращался к норме, что указывает на его участие в нарушенных сигнальных процессах, влияющих на метаболизм, воспаление и образование амилоида.

Авторы подчеркивают: хотя необходимы дополнительные исследования, снижение активности кентаурина-α1 выглядит перспективным направлением для разработки будущих терапевтических стратегий против болезни Альцгеймера у людей.

Ранее был назван простой способ замедлить старение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами