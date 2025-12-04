На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как молодой мозг защищает нейроны от разрушения

JCI Insight: изыбыток кальция в нейронах стареющего мозга ведет к потере памяти
Shutterstock

Ученые Йельской школы медицины установили, что молодой мозг способен самостоятельно защищаться от опасных «всплесков» кальция — одного из ключевых факторов гибели нейронов при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в JCI Insight.

Исследователи обнаружили, что при избытке кальция нервные клетки усиливают выработку белка GLO1. Он помогает нейтрализовать токсичные побочные продукты обмена, возникающие из-за кальциевой «утечки», и тем самым снижает повреждающее действие кальция на нейроны.

Однако с возрастом эта защитная система постепенно ослабевает. В исследованиях на мышах уровень GLO1 вначале возрастал, но у пожилых животных заметно снижался, оставляя мозг более уязвимым к нейродегенерации. Когда у старших мышей искусственно усиливали кальциевую утечку, но естественный отклик GLO1 уже не включался, нарушения памяти становились выраженнее, чем у контрольной группы.

Работа подтверждает, что длительная дисрегуляция кальция — важный механизм когнитивного снижения, а GLO1 действует как естественный компенсатор. Авторы считают, что поддержание активности этого белка может стать основой новых методов профилактики болезни Альцгеймера и у людей. Однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее был найден способ быстро восстановить мозг после инсульта.

