Ученые заявили о возможном суперзвзрыве на Солнце

В возникших на Солнце пятнах, возможно, копится энергия для супервзрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отметили, что южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в 2025 году. Суммарная площадь комплекса, которая была измерена в начале дня, достигла 1,6 тыс. единиц. Это составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в нынешнем веке, но уже на треть больше, чем прежний рекорд 2025 года в 1,2 тыс. единиц.

По мнению астрономов, то, что в группе пятен не происходит никаких событий, является загадкой, по степени непонятности уже сравнявшейся с проблемой «молчания Вселенной». Поэтому не исключено, что в ней копится энергия для супервзрыва.

1 декабря сообщалось, что вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце впервые за последние две недели.

Ранее на Солнце за один день зарегистрировали пять сильных вспышек.