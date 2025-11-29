На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошло пять мощных вспышек

На Солнце 29 ноября зафиксировано пять сильных вспышек
NASA/SDO

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом сообщает на сайте Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Там зарегистрировали пять вспышек:

  • в 01:22 в группе пятен 4294 (S17E89) произошла вспышка M5.9 продолжительностью 13 минут;

  • в 03:02 в группе пятен 4294 (S14E89) зафиксировали вспышку M1.6 продолжительностью 15 минут;

  • в 07:20 в группе пятен 4294 (S17E89) была зарегистрирована вспышка M1.6 с продолжительностью восемь минут;

  • вспышка M1.1 произошла в 16.16 в группе пятен 4294 (S12E89) и длилась 23 минуты;

  • а в 19.07 была зафиксирована вспышка M2.9 (N20E89), которая продолжалась 48 минут.

Солнечная вспышка — взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Вспышки 29 ноября близки к последнему классу. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

Ранее на видео сняли отрыв «царя-протуберанца» от Солнца.

