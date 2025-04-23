КНР запустит на орбиту пилотируемый корабль с тремя космонавтами

24 апреля, в День китайской космонавтики, КНР отправит на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами (китайское название космонавтов) на борту. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна, сообщает РИА Новости.

Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной части страны, при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». В состав экипажа вошли дважды побывавший в космосе командир Чэнь Дун и космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

«Шэньчжоу-20» совершит стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун». Станция рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 км от земной поверхности и весит 66 тонн. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. «Тяньгун» заработал в 2022 году и будет выведен из строя в 2032 году.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы.

30 октября сообщалось, что Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами.

Ранее космонавт рассказал, возможен ли полет в космос женской команды из РФ.