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КНР впервые представила широкой публике грунт с обратной стороны Луны

РИА Новости: Китай впервые представил грунт с обратной стороны Луны
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NASA

КНР впервые представила широкой общественности грунт с обратной стороны Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Китай стал первой страной в мире, успешно посадившей летательный аппарат «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны и доставившей оттуда образцы грунта.

24 апреля в Китае отмечают национальный День космонавтики. В рамках праздничных мероприятий образцы лунного грунта, собранные в бассейне Южный полюс – Эйткен на обратной стороны Луны, представят в выставочном центре Shanghai World Expo Center.

Кроме того, посетители смогут увидеть образцы лунного грунта, собранные в ходе миссии «Чанъэ-5» в декабре 2020 года.

До этого РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна сообщало, что 24 апреля, в День китайской космонавтики, КНР отправит на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

Ранее космонавт рассказал, возможен ли полет в космос женской команды из России.

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