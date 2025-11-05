На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о старении мозга

PNAS: женский мозг не стареет быстрее мужского
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Университета Осло выяснили, что процесс нормального старения не оказывает на женский мозг более сильного влияния, чем на мужской. Напротив, у мужчин с возрастом наблюдается чуть более выраженное снижение некоторых структур мозга. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали 12 638 МРТ-сканов 4726 здоровых людей в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил обследование как минимум дважды с интервалом около трех лет, что позволило оценить изменения в мозге в динамике.

Исследователи измеряли толщину и площадь поверхности коры головного мозга, а также объем серого и белого вещества. Выяснилось, что у мужчин снижение объема мозга и истончение коры происходят немного быстрее, особенно в зонах, связанных со зрением и памятью. У женщин более выраженной оказалась лишь возрастная деградация небольшой области височной доли. При этом различия были минимальными — например, скорость уменьшения толщины коры отличалась всего на одну десятую процента в год.

Ученые также проверили, как возраст и продолжительность жизни влияют на результаты. После учета того, что женщины в среднем живут дольше, различия между полами почти исчезли. Это говорит о том, что само по себе старение мозга не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин.

«Мы не нашли признаков того, что женский мозг с возрастом деградирует быстрее», — рассказала автор исследования Анне Равндал. — «Причину большей распространенности деменции у женщин, вероятно, стоит искать в других факторах — продолжительности жизни, генетике или особенностях диагностики».

В будущем команда планирует изучить, как структурные изменения мозга связаны с памятью у мужчин и женщин — возможно, одинаковые по масштабу изменения оказывают разное влияние на когнитивные функции.

Ранее был назван простой способ снизить риск деменции для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами