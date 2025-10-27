На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ снизить риск деменции для пожилых

IJGP: регулярное прослушивание музыки снижает риск деменции почти на 40%
true
true
true
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Австралии выяснили, что пожилые люди, которые часто слушают музыку или играют на музыкальных инструментах, реже сталкиваются с деменцией. Работа опубликована в журнале International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

Исследователи проанализировали данные почти 11 тысяч участников проекта ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) — людей старше 70 лет без признаков когнитивных нарушений на момент начала исследования. За ними наблюдали в среднем 4,7 года, оценивая образ жизни и состояние памяти.

Примерно через три года участникам задали вопросы о частоте музыкальной активности — насколько часто они слушают музыку или играют на инструментах. Оказалось, что те, кто «всегда» слушал музыку, имели на 39% меньший риск развития деменции и на 17% меньший риск умеренного когнитивного снижения по сравнению с теми, кто делал это редко или никогда. Участники, которые регулярно играли на музыкальных инструментах, демонстрировали на 35% меньший риск деменции, хотя значимой связи с более лёгкими нарушениями выявлено не было. Те, кто сочетал оба вида музыкальной активности, также имели заметно более низкий риск как деменции, так и когнитивного ослабления.

Интересно, что уровень образования усиливал защитный эффект. У людей с 16 и более годами обучения постоянное прослушивание музыки снижало риск деменции на 63%, тогда как у участников с 12–15 годами образования подобная связь не наблюдалась.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы определить, какие формы музыкальной активности оказывают наибольшее влияние и можно ли использовать музыку как часть профилактических программ против деменции.

Ранее был назван простой способ улучшить самочувствие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами