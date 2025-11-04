Найден новый биомаркер депрессии и шизофрении

Ученые из Университета медицины Галле обнаружили, что у людей с большим депрессивным расстройством и шизофренией уровень синаптического белка SNAP-25 в спинномозговой жидкости значительно ниже, чем у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

Белок SNAP-25 участвует в передаче веществ-мессенджеров между нервными клетками и обеспечивает нормальную работу синапсов — мест контакта между двумя нейронами. По словам ученых, нарушения регуляции SNAP-25 могут служить фактором развития психических заболеваний.

В исследовании приняли участие 202 человека: 99 пациентов с большим депрессивным расстройством, 50 с шизофренией, 24 с биполярным расстройством и 29 здоровых добровольцев. У пациентов с депрессией и шизофренией уровень SNAP-25 в в спинномозговой жидкости был значительно ниже. Такие различия сохранялись независимо от приема антидепрессантов и тяжести симптомов. У людей с биполярным расстройством показатели не отличались от контрольной группы.

Авторы отмечают, что пока тест на SNAP-25 не обладает достаточной точностью. Для ее повышения необходимы более масштабные многоцентровые исследования, которые помогут понять, как именно снижение уровня белка влияет на работу нервных клеток.

«Мы только начинаем изучать, как ведут себя синаптические белки при этих заболеваниях. Дальнейшие исследования помогут определить клиническую значимость этих изменений и потенциал SNAP-25 как биомаркера», — отметил профессор Маркус Отто, руководитель исследования.

