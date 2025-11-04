Назван распространенный симптом рака легких

Кашель, сохраняющийся три недели и дольше, может быть симптомом рака легких. Об этом предупредили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Слова ученых приводит издание Daily Mirror.

Как уточняет издание, в большинстве случаев кашель связан с более типичными причинами — простудой, гриппом или COVID-19, однако иногда он может указывать на развитие онкологического процесса. По данным NHS, насторожить должны кашель, который не проходит или усиливается, повторяющиеся инфекции дыхательных путей, кашель с кровью, боль при вдохе или кашле, постоянная одышка, усталость, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.

На сайте службы отмечается, что к менее распространенным признакам рака легких относятся изменения формы пальцев, затрудненное или болезненное глотание, хрипящее дыхание, хриплый голос, а также отек лица или шеи.

«Основным фактором риска остается курение — оно становится причиной более чем 70% случаев заболевания. Среди других возможных причин названы воздействие радона, асбеста и паров угля», — заключили медики.

Ранее была названа норма физической активности для защиты от рака.