Названа норма физической активности для защиты от рака

JAMA: 17 часов легкой активности в неделю снижают риск рака кишечника
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Поддержание умеренного уровня физической активности — около 17 часов в неделю — может существенно снизить риск развития рака пищеварительной системы. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Исследователи проанализировали данные трех крупных когортных исследований, охвативших 231 тысячу жителей США в возрасте около 32 лет. В начале наблюдения у участников не было рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые два-четыре года они заполняли анкеты о своем здоровье, уровне физической активности и питании.

Всего за время наблюдения, длившегося несколько десятилетий, было зафиксировано 6358 случаев рака пищеварительной системы и 3791 летальный исход. Ученые установили, что у людей, регулярно занимавшихся физической активностью в свободное время, риск развития и смертности от этих форм рака был значительно ниже.

Наибольший эффект наблюдался при поддержании около 17 часов МЕТ в неделю — этот показатель эквивалентен пяти часам быстрой ходьбы или двум часам бега. Такой уровень активности снижал риск развития рака пищеварительной системы примерно на 17%. При этом повышение нагрузки не приносило дополнительной пользы.

По словам автора исследования доктора Чжана, защитный эффект не связан только со снижением массы тела.

«Физическая активность, вероятно, оказывает системное противораковое действие: улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень воспаления и укрепляет иммунную систему. Кроме того, упражнения могут способствовать лучшему пищеварению, сокращая время контакта потенциальных канцерогенов со стенками кишечника», — отмечает ученый.

Ранее был назван неожиданный фактор неудачи в лечении рака.

