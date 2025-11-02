На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые сильнее всего окрашивают зубы

Daily Mail: помидоры и чай сильнее всего окрашивают зубную эмаль
close
Depositphotos

Красящие соединения в помидорах, чае, кофе, вине, ягодах и фруктовых соках оказывают наиболее сильное влияние на цвет эмали. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский стоматолог Ханна Кинселла (Школа стоматологии Университета Ливерпуля).

Эксперт объяснила, что концентрация различных кислот в вине, помидорах, ягодах и соках довольно высока. Эти химические вещества разъедают зубную эмаль и повышают ее пористость — количество микротрещин и углублений.

«Красное вино и помидоры также содержат пигменты, такие как антоцианы и танины. Они быстрее прикрепляются к пористой эмали, что приводит к окрашиванию зубов», — объяснила Кинселла.

По словам стоматолога, мощные красящие вещества содержатся в малине и чернике, а также в чае и кофе. Дополнительно врач порекомендовала ограничить потребление соков, в особенности клюквенного, апельсинового и гранатового. Эксперт напомнила, что соки зачастую содержат большое количество сахара. Он способствует росту бактерий, которые выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль.

«Чай и кофе богаты танинами. Эта разновидность полифенолов придает растениям желтый или коричневатый оттенок. Когда дубильные вещества проникают в зубную эмаль, зубы часто приобретают зеленоватый или сероватый цвет. Полностью отказаться от чая и кофе может быть сложно, однако добавление молока в напиток может помочь свести к минимуму риск появления пятен», — заключила врач.

Ранее был назван простой способ усилить защиту зубов против кариеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами