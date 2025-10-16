На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ усилить защиту зубов против кариеса

Frontiers: обычная вода активирует белки полости рта, защищающие зубы от кариеса
true
true
true
close
Depositphotos

Один стакан обычной воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта всего за час. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Эксперимент провели с участием 105 детей в возрасте от пяти до 10 лет, которые проходили профилактический стоматологический осмотр. После первичного анализа слюны детей разделили на три группы: первая получила 500 мл воды, вторая — 200 мл яблочного сока, третья выступала в качестве контрольной. Спустя 45-60 минут исследователи повторно взяли образцы слюны и проанализировали их по семи ключевым параметрам.

У детей, выпивших воду, снизилась кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль. При этом в ротовой полости испытуемых повысилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. Ни яблочный сок, ни отсутствие жидкости не оказали аналогичного эффекта.

Авторы объясняют: вода помогает нормализовать pH слюны, восстанавливает работу местных защитных систем полости рта и уменьшает осмолярность. Осмолярность — это показатель концентрации растворенных веществ (например, солей, сахаров, белков и других молекул) в слюне. Когда ребенок пьет сладкий напиток, осмолярность слюны повышается — в ней становится больше активных веществ. Это может нарушать ее нормальный состав и функции.

По мнению ученых, замена сладких напитков водой может стать действенной и доступной профилактикой кариеса и воспалительных заболеваний десен, особенно у детей.

Ранее были названы продукты, снижающие риск воспаления десен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами