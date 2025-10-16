Назван простой способ усилить защиту зубов против кариеса

Один стакан обычной воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта всего за час. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Эксперимент провели с участием 105 детей в возрасте от пяти до 10 лет, которые проходили профилактический стоматологический осмотр. После первичного анализа слюны детей разделили на три группы: первая получила 500 мл воды, вторая — 200 мл яблочного сока, третья выступала в качестве контрольной. Спустя 45-60 минут исследователи повторно взяли образцы слюны и проанализировали их по семи ключевым параметрам.

У детей, выпивших воду, снизилась кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль. При этом в ротовой полости испытуемых повысилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. Ни яблочный сок, ни отсутствие жидкости не оказали аналогичного эффекта.

Авторы объясняют: вода помогает нормализовать pH слюны, восстанавливает работу местных защитных систем полости рта и уменьшает осмолярность. Осмолярность — это показатель концентрации растворенных веществ (например, солей, сахаров, белков и других молекул) в слюне. Когда ребенок пьет сладкий напиток, осмолярность слюны повышается — в ней становится больше активных веществ. Это может нарушать ее нормальный состав и функции.

По мнению ученых, замена сладких напитков водой может стать действенной и доступной профилактикой кариеса и воспалительных заболеваний десен, особенно у детей.

