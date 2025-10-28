Врач назвал три группы людей с высоким риском рака легких

Онколог Нефедов: риск рака легких у курящих женщин почти в 2 раза выше, чем у мужчин

Женщины более восприимчивы к развитию рака легких из-за канцерогенов – при воздействии табачного дыма, кроме того, их ДНК восстанавливается менее эффективно. Также риск заболевания повышается при обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и интерстициальных заболеваниях легких (ИЗЛ). Об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института Фтизиопульмонологии (Спб НИИФ) Минздрава России.

«Крупное исследование Zang и Wynder (1996), опубликованное в Journal of the National Cancer Institute, показало, что относительные риски развития рака легких при одинаковом уровне воздействия табачного дыма были в 1,2-1,7 раза выше у женщин», – уточнил врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам онколога, это объясняется сразу несколькими механизмами: у женщин даже при меньшем воздействии табачных канцерогенов образуется больше ДНК-аддуктов. Так называют молекулы, которые прочно связываются с ДНК и повреждают ее структуру. При этом восстановление ДНК у женщин происходит менее эффективно, что усиливает накопление «поломок».

Врач добавил, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) риск развития рака легких больше почти в четыре раза по сравнению с людьми без этой патологии. При ХОБЛ наблюдается частичная непроходимость дыхательных путей и изменения в структуре легочной ткани. Это приводит к ограничению воздушного потока в легких и нарушению дыхания.

Также в группу риска входят люди с интерстициальными заболеваниями легких. При ИЗЛ при которых поражается интерстиций — тонкая поддерживающая ткань, пронизывающая легкие. В норме ее эластичность и помогает легким расширяться при дыхании. При ИЗЛ она утолщается, воспаляется или рубцуется, что мешает воздуху свободно проходить и снижает поступление кислорода в кровь.

«Исследования показывают, что риск рака легких у пациентов с ИЗЛ больше в 3,5-7,5 раза по сравнению со всей популяцией. Риск развития рака легкого повышает и перенесенный туберкулез (более чем в два раза)», – заключил специалист.

