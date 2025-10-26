На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей

Nature: «опухоль на чипе» показала, как заставить иммунные клетки побеждать рак
true
true
true
close
Freepik

Исследователи из Пенсильванского университета разработали микроинженерную живую модель рака легких человека — «опухоль на чипе». Она позволяет наблюдать в реальном времени, как модифицированные иммунные клетки взаимодействуют с твердыми опухолями, находя их слабые места. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Технология поможет лучше понять, как работает CAR-T-терапия — метод, при котором Т-клетки пациента модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Этот подход уже доказал эффективность при лечении лейкемии и лимфом, однако CAR-T плохо работает против солидных (твердых) опухолей. По словам ученых, такие опухоли защищены плотным «микроокружением» — сложной структурой сосудов и сигнальных молекул, которая мешает иммунным клеткам проникать внутрь.

Созданный чип воспроизводит поведение опухолевых клеток и кровеносных сосудов в человеческом организме. Ученые увидели, что эндотелиальные клетки сосудов посылают химические сигналы, привлекая CAR-T-клетки, однако эти сигналы быстро разрушаются ферментом ДПП-4.

Команда обнаружила, что препарат вилдаглиптин, применяемый при диабете второго типа, способен блокировать действие ДПП-4 и тем самым усиливать сигналы, направляющие иммунные клетки к опухоли. В экспериментах на чипе это позволило большему числу CAR-T-клеток проникнуть в опухолевую ткань и атаковать раковые клетки.

«Эта система прозрачна — как окно в поле боя между опухолью и иммунитетом. Мы буквально видим, как Т-клетки проникают в ткань и поражают цель», — отметил руководитель исследования Ха Ху.

Новая технология дает возможность быстро тестировать будущие варианты CAR-T-терапии и подбирать лекарства, которые помогут иммунным клеткам побеждать рак эффективнее.

Ранее врач развеяла миф о продукте, который повышает риск рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами