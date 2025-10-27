Врачи назвали неожиданные причины редкой бороды у мужчин

Причинами редкой бороды у мужчин могут быть недостаток белка и жиров в рационе, а также сниженная чувствительность к гормону дигидротестостерону. Об этом дерматолог Пол Фаррант и диетолог Аманда Сериф рассказали в интервью изданию Daily Mail.

По словам Фарранта, густота растительности на лице зависит от чувствительности организма к дигидротестостерону (ДГТ) — производному тестостерона. ДГТ образуется в особых клетках-мишенях, которые есть в яичках, предстательной железе, яичниках, а также в других органах, периферических тканях, например, в печени, коже, волосяных фолликулах. Этот показатель задается генетикой: чем сильнее восприимчивость к ДГТ, тем плотнее борода, но при этом выше риск облысения.

Врач отметил, что ускорить рост бороды могут специальные препараты, однако применять их следует только под наблюдением специалиста. Диетолог Сериф добавила, что в большинстве случаев помочь может обычная коррекция рациона.

«Хорошая еда — лучший друг бороды. Волосы состоят из белка, поэтому для их роста важно получать аминокислоты — например, из мяса, рыбы, чечевицы и яиц», — объяснила она.

Кроме того, Сериф рекомендовала включить в рацион больше полезных жиров из скумбрии, лосося, орехов и авокадо, поскольку они участвуют в синтезе гормонов. Для восполнения запасов витаминов и минералов также необходимо употреблять устрицы, тыквенные семечки и цельнозерновые продукты.

Прием пищевых добавок эксперт назвала неэффективным способом стимуляции роста бороды. По словам врача, такие пищевые добавки могут ускорять рост волос только при наличии подтвержденных дефицитов в организме. Также специалист предупредила, что сочетать БАДы с лекарственными средствами для волос опасно из-за риска гипервитаминоза и несочетаемости активных компонентов.

