Найден необычный способ борьбы с облысением

Ученые из Тайваня выяснили, что жирные кислоты способны пробудить «спящие» волосяные фолликулы и запустить рост волос. Результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Жирные кислоты — это строительный материал клеток и источник энергии, который содержится в составе жиров. Исследователи заметили, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять запасы жира и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты, главным образом олеиновую. Эти вещества поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов — клетками, из которых формируются новые ткани, — и активируют их.

Ученые объясняют, что в этот момент включаются митохондрии — крошечные структуры внутри клеток, отвечающие за выработку энергии. Усиление их работы запускает сигналы, которые побуждают фолликулы снова расти.

В опытах на мышах простое нанесение жирных кислот на кожу привело к появлению новых волос уже через 10-20 дней. Когда же исследователи блокировали процесс расщепления жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этого механизма.

Ученые называют открытие примером «метаболического общения» между жировыми и стволовыми клетками: обмен веществ между ними запускает естественную регенерацию тканей. По словам авторов, новый механизм может стать основой для создания нового поколения безопасных средств против облысения, которые не влияют на работу гормонов.

