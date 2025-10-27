На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден необычный способ борьбы с облысением

Cell Metabolism: жирные кислоты могут активировать спящие волосяные луковицы
Freepik.com

Ученые из Тайваня выяснили, что жирные кислоты способны пробудить «спящие» волосяные фолликулы и запустить рост волос. Результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Жирные кислоты — это строительный материал клеток и источник энергии, который содержится в составе жиров. Исследователи заметили, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять запасы жира и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты, главным образом олеиновую. Эти вещества поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов — клетками, из которых формируются новые ткани, — и активируют их.

Ученые объясняют, что в этот момент включаются митохондрии — крошечные структуры внутри клеток, отвечающие за выработку энергии. Усиление их работы запускает сигналы, которые побуждают фолликулы снова расти.

В опытах на мышах простое нанесение жирных кислот на кожу привело к появлению новых волос уже через 10-20 дней. Когда же исследователи блокировали процесс расщепления жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этого механизма.

Ученые называют открытие примером «метаболического общения» между жировыми и стволовыми клетками: обмен веществ между ними запускает естественную регенерацию тканей. По словам авторов, новый механизм может стать основой для создания нового поколения безопасных средств против облысения, которые не влияют на работу гормонов.

Ранее была найдена связь между поседением волос и риском рака кожи.

