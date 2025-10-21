На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США признался, что не может уснуть из-за НЛО

Рубио рассказал о не дающих ему спать НЛО над секретными объектами
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что появление неопознанных летающих объектов (НЛО) вблизи засекреченных ядерных объектов лишает его сна. Слова политика приводит издание Daily Star.

Данное заявление соратник президента США Дональда Трампа сделал в документальном фильме «The Age of Disclosure» («Эпоха раскрытия информации»), трейлер которого недавно был представлен публике. Фильм обещает представить три ранее неизвестных видеоматериала, запечатлевших НЛО.

В трейлере Рубио подчеркнул, что наблюдаемые над стратегическими ядерными базами НЛО не связаны с вооруженными силами или правительством Соединенных Штатов. По его словам, о существовании этих загадочных аппаратов докладывалось первым лицам государства, а потенциальные источники информации предупреждали, что раскрытие секретов об этих НЛО может представлять угрозу для их жизни.

Рубио признался, что природа этих необъяснимых объектов не дает ему покоя.

Ранее в США рассказали о столкновении с НЛО размером с футбольное поле.

