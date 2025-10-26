Ученые нашли белок, вызывающий потерю зрения при диабете

Белок LRG1 вызывает повреждение сосудов сетчатки на самых ранних стадиях диабетической ретинопатии. Этот процесс начинается задолго до появления симптомов и ведет к постепенной потере зрения у людей с диабетом. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Диабетическая ретинопатия — это прогрессирующее заболевание сетчатки глаза, которое характеризуется повреждением сосудов из-за высокого уровня глюкозы в крови. Это осложнение сахарного диабета может привести к значительному ухудшению зрения вплоть до слепоты

Ученые выяснили, что LRG1 заставляет клетки, окружающие мельчайшие сосуды глаза, сжиматься и буквально «сдавливать» их. Из-за этого нарушается поступление кислорода в сетчатку, а также закладываются условия для долговременных нарушений зрения.

Когда исследователи заблокировали активность LRG1 у мышей с диабетом, они смогли предотвратить повреждения сосудов и сохранить нормальную функцию глаз. Это открытие указывает на новый способ лечения диабетической ретинопатии — заболевания, которое сегодня лечат, воздействуя на другой белок (VEGF). Однако такая терапия помогает лишь примерно половине пациентов и применяется уже после появления симптомов.

По данным авторов, LRG1 активируется раньше VEGF, что делает его более перспективной мишенью для профилактики. В Университетском колледже Лондона уже разработан экспериментальный препарат, блокирующий LRG1. Он успешно прошел доклинические испытания и готовится к тестированию на людях.

«Это исследование показывает, что воздействие на LRG1 имеет реальный клинический потенциал. Белок является одним из первых факторов, запускающих диабетическую ретинопатию», — отметил профессор Джон Гринвуд, соавтор работы.

