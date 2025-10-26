На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ракета-носитель с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии

Японская ракета H3 выведет на орбиту корабль HTV-X для доставки грузов на МКС
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима. Трансляция запуска велась на Youtube-канале Японского аэрокосмического агентства JAXA.

Ракета должна вывести новый беспилотный корабль HTV-X для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Космический корабль HTV-X имеет длину в 8 метров и диаметр 4,4 метра. Стартовая масса корабля составляет около 16 тонн. Он способен доставлять на орбиты высотой 300-500 км около 4,07 тонны грузов.

В августе американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа стартовал к МКС. В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.

