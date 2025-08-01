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Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» в составе экипажа стартовал к МКС

NASA: корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» стартовал к МКС
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John Raoux/AP

Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Ожидается, что стыковка корабля со станцией произойдет в 10:12 мск 2 августа.

Запуск корабля был осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди, который находится на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был произведен в 11:43 по времени Восточного побережья США (в 18:43 по Москве).

25 июня с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым в мире коммерческим экипажем. Полет до МКС занял чуть больше суток.

В состав экипажа вошли бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон, венгерский космонавт Тибор Капу, польский астронавт Славош Узнаньски и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла. Они провели на МКС около 18 дней.

Ранее в NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.

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