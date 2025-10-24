Американские ученые нашли у динозавров копыта

Science: ученые в США исследовали первый в мире образец рептилии с копытами

Палеонтологи из Чикагского университета исследовали останки утконосых динозавров-эдмонтозавров и впервые обнаружили копыта у рептилии. Об этом пишет журнал Science.

Окаменелости были обнаружены в американском штате Вайоминг. Ученые смогли восстановить подлинный облик кожи и конечностей древних рептилий. В результате удалось определить, что пальцы задних лап эдмонтозавра имели копыта.

«Это не только первый случай обнаружения копыт у динозавра, но и вообще у рептилий», — говорится в публикации.

Найденные окаменелости имеют возраст более 66-69 миллионов лет. Как уточняется в статье, это наиболее древний пример наличия копыт вообще у любого животного.

До этого палеонтологи в Аргентине обнаружили яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет. Удивительно, но скорлупа древнего яйца осталась почти полностью неповрежденной, что дает надежду на сохранность эмбрионального материала внутри. Ученые предполагают, что яйцо могло принадлежать виду Bonapartenykus — редкому плотоядному тероподу, обитавшему в позднем меловом периоде.

Ранее в Перу нашли останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет.