В Перу нашли останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет

AFP: окаменелость морской свиньи возрастом 12 миллионов лет найдена в Перу

Перуанские палеонтологи представили уникальную находку — окаменелость доисторической морской свиньи, которой около 12 миллионов лет. Фоссилия длиной 3,5 метра была обнаружена в июле в пустыне Окукахе, примерно в 350 километрах к югу от Лимы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Окаменелость длиной около 3,5 метра была обнаружена в июле. Открытие сделал палеонтолог Марио Урбина, известный работами в геологической формации Писко — регионе, знаменитом хорошо сохранившимися морскими ископаемыми.

Редкий экземпляр относится к ископаемым формации Писко, знаменитой на весь мир великолепно сохранившимися остатками морских животных.

«Настолько хорошая сохранность позволяет нам изучить, как это животное плавало, чем питалось и как долго жило», — пояснил палеонтолог Марио Гамарра.

Пустыня Окукахе давно считается «раем» для охотников за окаменелостями. Ранее здесь находили скелеты карликовых китов, дельфинов, акул и других обитателей океана миоценовой эпохи (от 5 до 23 миллионов лет назад).

Ранее ученые заявили, что исчезновение динозавров полностью изменило нашу планету.

