Археологи обнаружили «прекрасно сохранившееся» яйцо динозавра возрастом 70 млн лет

LADBible: в Аргентине археологи нашли яйцо динозавра возрастом 70 млн лет
Археологи в Аргентине обнаружили «прекрасно сохранившееся» яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет, пишет LADBible.

Палеонтологи из Аргентины сделали редчайшее открытие — в Патагонии обнаружено почти идеально сохранившееся яйцо динозавра, возраст которого оценивается примерно в 70 миллионов лет.

Находка, сделанная командой из Музея естественных наук Аргентины, датируется меловым периодом. Удивительно, но скорлупа древнего яйца осталась почти полностью неповрежденной, что дает надежду на сохранность эмбрионального материала внутри.

«Это был полный и абсолютный сюрприз. Нечасто можно найти яйцо возможного плотоядного динозавра, тем более в таком состоянии», — рассказал исследователь Гонсало Муньос.

Ученые предполагают, что яйцо могло принадлежать виду Bonapartenykus — редкому плотоядному тероподу, обитавшему в позднем меловом периоде. Яйца хищных динозавров встречаются значительно реже, так как их скорлупа более тонкая и уязвимая для разрушения.

По словам специалистов, находка настолько хорошо сохранилась, что «выглядела так, будто была отложена совсем недавно». Сейчас команда планирует провести серию высокоточных сканирований, чтобы выяснить, сохранились ли внутри остатки эмбриона.

Ранее в Перу нашли останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет.

