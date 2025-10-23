На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда элементы Международной станции будут доставлены на Луну

ТАСС: РФ доставит на Луну первые элементы Международной станции к 2034 году
true
true
true
close
Rita Priemer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Россия развернет на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС) к 2034 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника Отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Константина Райкунова, миссии по доставке элементов станции запланированы на 2033 и 2034 годы.

«Запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции», — поделился Райкунов на 36-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника», проходящей в Санкт-Петербурге.

По его словам, лунная электростанция позволит работать космическому оборудованию не только лунным днем, но и лунной ночью. Лунная ночь длится 14 земных суток, и в это время космические аппараты будут сберегать энергоресурсы, а лунным днем подключаться к электростанции и получать питание от нее.

В сентябре руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщал, что в рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия отправит к Луне семь автоматических станций до 2036 года.

Ранее президент РАН Геннадий Красников анонсировал старт лунной программы в 2025 году.

