Россия начнет финансирование лунной программы в 2025 году

Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, она будет включать в себя семь миссий. Об этом в ходе общего собрания сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, передает ТАСС.

«На первом этапе исследования предполагается существовать с помощью автоматических полетов», — заявил он.

По словам Красникова, ученые планируют изучить северные и южные полюса, где ранее были обнаружены большие скопления льда. Специалистам предстоит забрать грунт для анализа.

Помимо этого, сотрудники РАН планируют отправить луноходы для исследования местности и подготовки к строительству будущей лунной станции. Красников добавил, что запланированная программа очень большая и ответственная, а ее выполнение станет серьезным вызовом для академических институтов.

В ходе выступления он подчеркнул, что существующие достижения ученых позволяют России сохранять лидерские позиции в первой тройке космических держав.

До этого государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заключила с Китайской народной республикой (КНР) меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции.

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