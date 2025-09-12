Россия до 2036 года запустит 7 луноходов

Глава ИКИ РАН Зелёный: Россия проведет семь лунных миссий до 2036 года

В рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия отправит к Луне семь автоматических станций до 2036 года. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

«Есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», – подчеркнул Зелёный.

Также по программе разрабатываются две посадочные миссии — «Луна-27а» и «Луна-27б», и отдельно — миссия «Луна-28». Последняя предназначена для сбора образцов лунного грунта и доставки их на Землю в полностью сохраненном виде, что позволит максимально сохранить летучие вещества. По словам Зелёного, остальные миссии планируется запустить уже в ближайшем десятилетии.

В мае старт лунной программы анонсировал президент РАН Геннадий Красников. Он заявил, что существующие достижения отечественных ученых позволяют Российской Федерации сохранять лидерские позиции в первой тройке космических держав. Он также сообщил о семи лунных миссиях, осуществленных которых предполагается «с помощью автоматических полетов».

Основная научная цель будущих миссий, по информации Красникова, изучение северного и южного полюсов Луны. На этих территориях исследователи обнаружили скопления льда. Впрочем, у лунной программы есть и более амбициозная миссия – подготовка к строительству лунной станции.

