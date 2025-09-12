На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия до 2036 года запустит 7 луноходов

Глава ИКИ РАН Зелёный: Россия проведет семь лунных миссий до 2036 года
true
true
true
close
STELLS

В рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия отправит к Луне семь автоматических станций до 2036 года. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

«Есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», – подчеркнул Зелёный.

Также по программе разрабатываются две посадочные миссии — «Луна-27а» и «Луна-27б», и отдельно — миссия «Луна-28». Последняя предназначена для сбора образцов лунного грунта и доставки их на Землю в полностью сохраненном виде, что позволит максимально сохранить летучие вещества. По словам Зелёного, остальные миссии планируется запустить уже в ближайшем десятилетии.

В мае старт лунной программы анонсировал президент РАН Геннадий Красников. Он заявил, что существующие достижения отечественных ученых позволяют Российской Федерации сохранять лидерские позиции в первой тройке космических держав. Он также сообщил о семи лунных миссиях, осуществленных которых предполагается «с помощью автоматических полетов».

Основная научная цель будущих миссий, по информации Красникова, изучение северного и южного полюсов Луны. На этих территориях исследователи обнаружили скопления льда. Впрочем, у лунной программы есть и более амбициозная миссия – подготовка к строительству лунной станции.

Ранее ИКИ РАН анонсировал мощную магнитную бурю на этих выходных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами