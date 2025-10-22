В России нашли способ увеличить добычу нефти

Ученые Пермского Политеха разработали уникальную установку, которая позволяет очищать нефтяные скважины от парафиновых отложений без применения химических реагентов и остановки добычи. Новая технология, основанная на воздействии ультразвуковых волн, повышает производительность скважин на 50–70%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Парафин — одно из самых сложных препятствий в нефтедобыче. При снижении давления и температуры, когда нефть поднимается из пласта, в ней начинают кристаллизоваться воскообразные вещества, которые оседают в порах горной породы. Со временем эти отложения перекрывают пути притока нефти, блокируя добычу.

По оценкам специалистов, до 28% российских скважин ежегодно простаивают из-за необходимости очистки от осадков. Существующие методы — химическая и термическая обработка — требуют остановки оборудования и больших затрат. Кроме того, реагенты часто разрушают саму породу.

Исследователи ПНИПУ предложили альтернативу — акустическую очистку при помощи ультразвука. Технология основана на точном подборе резонансных частот, которые разрушают парафиновые пробки, не повреждая горную породу.

«Мы использовали излучатели Ланжевена, которые преобразуют электрические сигналы в механические колебания. Давление на образец соответствовало реальным условиям — около 7 МПа, как на глубине двух километров», — рассказал доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Евгений Рябоконь.

В отличие от химических методов, новая установка не требует реагентов, не загрязняет пласт и не снижает прочность породы. Кроме того, технология может использоваться без остановки добычи, что позволяет снизить потери и продлить срок эксплуатации месторождений.

Разработка уже признана перспективной для внедрения в нефтегазовой отрасли. По расчетам авторов, она способна повысить эффективность работы скважин на 50–70%, а также сократить затраты на обслуживание и очистку.

