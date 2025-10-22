На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ увеличить добычу нефти

ПНИПУ: доказана эффективность ультразвука для повышения добычи нефти
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали уникальную установку, которая позволяет очищать нефтяные скважины от парафиновых отложений без применения химических реагентов и остановки добычи. Новая технология, основанная на воздействии ультразвуковых волн, повышает производительность скважин на 50–70%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Парафин — одно из самых сложных препятствий в нефтедобыче. При снижении давления и температуры, когда нефть поднимается из пласта, в ней начинают кристаллизоваться воскообразные вещества, которые оседают в порах горной породы. Со временем эти отложения перекрывают пути притока нефти, блокируя добычу.

По оценкам специалистов, до 28% российских скважин ежегодно простаивают из-за необходимости очистки от осадков. Существующие методы — химическая и термическая обработка — требуют остановки оборудования и больших затрат. Кроме того, реагенты часто разрушают саму породу.

Исследователи ПНИПУ предложили альтернативу — акустическую очистку при помощи ультразвука. Технология основана на точном подборе резонансных частот, которые разрушают парафиновые пробки, не повреждая горную породу.

«Мы использовали излучатели Ланжевена, которые преобразуют электрические сигналы в механические колебания. Давление на образец соответствовало реальным условиям — около 7 МПа, как на глубине двух километров», — рассказал доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Евгений Рябоконь.

В отличие от химических методов, новая установка не требует реагентов, не загрязняет пласт и не снижает прочность породы. Кроме того, технология может использоваться без остановки добычи, что позволяет снизить потери и продлить срок эксплуатации месторождений.

Разработка уже признана перспективной для внедрения в нефтегазовой отрасли. По расчетам авторов, она способна повысить эффективность работы скважин на 50–70%, а также сократить затраты на обслуживание и очистку.

Ранее в России нашли способ снизить шум от самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами