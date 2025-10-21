В России нашли способ снизить шум от самолетов

Авиационный шум остается одной из главных экологических проблем: миллионы полетов ежегодно создают акустическую нагрузку, опасную для здоровья пассажиров, пилотов и жителей районов возле аэропортов. При этом со временем шумопоглощающие панели двигателей изнашиваются и теряют эффективность, а проверка их состояния требует сложного демонтажа. Ученые Пермского Политеха разработали портативный интерферометр, который позволяет контролировать уровень шума без снятия деталей и разборки двигателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснил Олег Кустов, ведущий научный сотрудник Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа ЦАИ ПНИПУ, новый прибор стал «акустическим стетоскопом» для самолетов: «Нам удалось создать универсальное решение для экспресс-оценки шумопоглощающих материалов — от авиадвигателей до архитектурных конструкций. Прибор легкий, компактный и способен работать при звуковом давлении до 160 дБ, то есть в условиях, близких к реальной эксплуатации».

В отличие от громоздких лабораторных установок длиной до шести метров и весом в десятки килограммов, новый измеритель весит всего 0,65 кг при внутреннем диаметре трубы 50 мм — это в шесть раз легче существующих аналогов. При этом его рабочая площадь на 66% больше, что позволяет анализировать крупные панели прямо внутри двигателя.

Теперь инженерам не нужно разбирать корпус и вырезать образцы для проверки: устройство просто прикладывается к поверхности, и результаты диагностики отображаются мгновенно. Прибор оснащен двумя чувствительными микрофонами, мощным динамиком и мини-компьютером, который обрабатывает данные в реальном времени.

Разработка позволит авиакомпаниям оперативно отслеживать состояние шумопоглощающих элементов, снижать риски превышения нормативов и продлевать срок службы двигателей.

«Прототип уже успешно испытан на экспериментальных образцах. До конца года мы планируем запатентовать технологию и приступить к оптимизации конструкции», — отметил Кустов.

